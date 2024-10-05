Яку з двох головних валют в Україні краще купляти у жовтні

Долар в Україні коштує менше на декілька гривень, аніж євро. Втім вважається, що саме доларові купюри перемагають європейську валюту у популярності, хоч роль останньої в Україні зростає.

Долар чи євро

Економіст Данило Монін, який ще раніше дав коментар 24 Каналу, розповів про те, що європейська валюта є слабшою проти американської валюти.

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Данило Монін Економіст Стратегічно американська економіка має кращий вигляд за європейську.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив ще раніше для 24 Каналу, що частка євро також зростає.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Зараз українці можуть виїхати з України лише через Європу, а для цього потрібно мати євро. Крім того, є зростання щодо використання євро в платежах.

Який курс гривні до долара та євро

На готівковому ринку, станом на 4 жовтня, курс долара та курс євро відрізняються в ціні: