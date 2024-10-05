Доллар или евро

Экономист Даниил Монин, который еще раньше дал комментарий 24 Каналу, рассказал о том, что европейская валюта слабее против американской валюты.

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Даниил Монин Экономист Стратегически американская экономика выглядит лучше европейской.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил еще раньше для 24 Канала, что доля евро также растет.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах.

Какой курс гривны к доллару и евро

На наличном рынке, по состоянию на 4 октября, курс доллара и курс евро отличаются в цене: