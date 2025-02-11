11 лютого, 17:42
Долар чи євро: яку валюту краще тримати для обміну
Основні тези
- Позиція долара може зміцнитися після приходу до влади Дональда Трампа, на відміну від євро.
- Станом на 11 лютого, купівля долара банками становить 41,40 гривні, а продаж – 41,95 гривні.
Позиція американської валюти у світі може зміцнитися, особливо після приходу до влади у США Дональда Трампа. Тому вже традиційно саме долар вартий уваги щодо майбутніх заощаджень.
Яка іноземна валюта сильніша
Як розповів Данило Монін для 24 Каналу, після того, як Дональд Трамп став новим президентом США, його політика найімовірніше посилюватиме позицію долара, а не євро.
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Монін додає, що за останній час курс євро і так доволі просів. Втім є ймовірність, що курс євро може втриматися на своїх позиціях.
Можна купувати і те, й інше. Але, на мою думку, краще все-таки долар.
Зауважте! Раніше економіст Монін розповів, що найкращим періодом для купівлі валюти є зараз. Все через те, що курс навряд чи буде кращим у найближчій перспективі.
Який курс долара сьогодні
- За даними "Мінфіну", станом на 11 лютого, купівля долара банками становить 41,40 гривні, а продаж – 41,95 гривні.
- На чорному ринку середня купівля 41,84 гривні, а середній продаж – 41,85 гривні.
- Натомість купівля обмінниками валюти становить 41,48 гривні, а продаж – 41,79 гривні, за даними finance.ua.