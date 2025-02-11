Долар чи євро: яку валюту краще тримати для обміну

Позиція американської валюти у світі може зміцнитися, особливо після приходу до влади у США Дональда Трампа. Тому вже традиційно саме долар вартий уваги щодо майбутніх заощаджень.

Яка іноземна валюта сильніша

Як розповів Данило Монін для 24 Каналу, після того, як Дональд Трамп став новим президентом США, його політика найімовірніше посилюватиме позицію долара, а не євро.

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Монін додає, що за останній час курс євро і так доволі просів. Втім є ймовірність, що курс євро може втриматися на своїх позиціях.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Можна купувати і те, й інше. Але, на мою думку, краще все-таки долар.

Зауважте! Раніше економіст Монін розповів, що найкращим періодом для купівлі валюти є зараз. Все через те, що курс навряд чи буде кращим у найближчій перспективі.

Який курс долара сьогодні