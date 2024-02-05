Розкіш замість відчаю: чому покоління Z нераціонально витрачає гроші
Джерело:Bloomberg
Покоління Z надає перевагу купівлі розкішного одягу та взуття, замість накопичення грошей для довгострокових цілей, Причина цьому - економічний відчай.
Молодь відчуває економічний відчай
Нині серед молоді прослідковується тенденція до витрачання коштів на предмети розкоші, а не довготривале їх накопичення. Це пов'язано з тим, що покоління Z вважає своє фінансове майбутнє приреченим.
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Досягнення фінансових цілей, як от купівля власного житла, значно ускладнилися через:
- зростання вартості життя;
- зміни на ринку праці;
- суспільно-політична нестабільність.
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