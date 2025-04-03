Стаж за підприємницьку діяльність: за яких умов він зарахується весь

З початку 2004 року відбулися значні зміни у пенсійному законодавстві. Зокрема, було відкориговано правила нарахування стажу.

За яких умов зараховується стаж за підприємництво до 2004 року

Законодавство передбачає, що періоди здійснення підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року, потрібно підтверджувати відповідними документами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Йдеться, зокрема і про діяльність, що здійснювалась із застосуванням спеціального торгового патенту.

Які підтверджувальні документи для цього потрібні:

спеціальний торговий патент;

документи про придбання спеціального торгового патенту (платіжні доручення, банківські квитанції, документи, які підтверджують поштовий переказ).

Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію

Мінімальна кількість стажу, яка потрібна для виходу на пенсію залежить від віку:

для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 років мінімум у 2025 році складає 32 роки страхового стажу;

мінімум у 2025 році складає 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Кількість стажу, яку потрібно набути зростатиме у наступні роки.