Обмін пошкоджених гривень спростили: як отримати компенсацію

В умовах воєнного стану українцям варто знати, що робити із банкнотами, які пошкоджені полумʼям. Як діяти у такому випадку та чи можна отримати компенсацію, читайте далі.

Що робити із пошкодженими купюрами

Значно пошкоджені банкноти гривні, що постраждали від пожежі та вогню, можуть бути передані на експертизу для відшкодування збитків. Для цього потрібно підтвердити справжність та платіжну спроможність банкнот.

Читайте також: Україна отримала транш від МВФ: на що підуть кошти

Тобто, за результатами спеціального дослідження українцям може бути відшкодована відповідна сума грошей. Однак, слід знати, що неплатіжні банкноти Нацбанк не відшкодовує.

Куди звертатися із пошкодженими банкнотами

! Відповідне дослідження проводиться Національним банком України безкоштовно.

Якщо у вашому регіоні відсутній підрозділ грошового обігу Національного банку України, слід звернутися до уповноважених банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Разом із пошкодженими банкнотами слід надати довідку про пожежу, катастрофу або іншу надзвичайну ситуацію та вказати у заяві причину пошкодження банкнот.

! В умовах воєнного стану для спрощення процедури обміну пошкоджених вогнем банкнот регіональним підрозділам грошового обігу НБУ були надані відповідні роз’яснення щодо їх приймання та обміну.