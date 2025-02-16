Як отримати недоотриману пенсію: покрокова інструкція

Існують ситуації, коли українці можуть отримати невиплачену пенсію померлого родича. Це можна зробити, подавши одну заявку.

Як отримати недоотриману пенсію

Щоб отримати невиплачену пенсію, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву. Це можна зробити як в офлайн, так і в онлайн-форматі, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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До заяви необхідно додати такий пакет документів:

Свідоцтво про смерть пенсіонера;

Посвідчення особи заявника;

Документи, що підтверджують родинні зв'язки з померлим;

Реквізити банківського рахунку отримувача.

Окрім цього, заявнику слід надати документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером на момент його смерті. Якщо покійний утримував непрацездатних родичів, це також потрібно підтвердити.

Як звернутися у Пенсійний фонд

Процедура подачі заяви у Пенсійний фонд є однаковою як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно подати заяву разом з усіма необхідними документами, зазначеними вище. Днем звернення вважається дата прийому документів у ПФУ або дата реєстрації заяви при подачі онлайн.

Недоотримана пенсія виплачується шляхом зарахування на поточний банківський рахунок одержувача. Якщо рахунку немає, виплату можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" в будь-якому відділенні Ощадбанку, надавши паспорт та ідентифікаційний код, зазначають представники ПФУ.

Як подати заяву онлайн: