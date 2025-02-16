Як отримати недоотриману пенсію
Щоб отримати невиплачену пенсію, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву. Це можна зробити як в офлайн, так і в онлайн-форматі, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
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До заяви необхідно додати такий пакет документів:
- Свідоцтво про смерть пенсіонера;
- Посвідчення особи заявника;
- Документи, що підтверджують родинні зв'язки з померлим;
- Реквізити банківського рахунку отримувача.
Окрім цього, заявнику слід надати документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером на момент його смерті. Якщо покійний утримував непрацездатних родичів, це також потрібно підтвердити.
Як звернутися у Пенсійний фонд
Процедура подачі заяви у Пенсійний фонд є однаковою як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно подати заяву разом з усіма необхідними документами, зазначеними вище. Днем звернення вважається дата прийому документів у ПФУ або дата реєстрації заяви при подачі онлайн.
Недоотримана пенсія виплачується шляхом зарахування на поточний банківський рахунок одержувача. Якщо рахунку немає, виплату можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" в будь-якому відділенні Ощадбанку, надавши паспорт та ідентифікаційний код, зазначають представники ПФУ.
Як подати заяву онлайн:
- Авторизуйтесь на вебпорталі ПФУ.
- Перейдіть до розділу "Щодо пенсійного забезпечення".
- Виберіть вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
- Заповніть бланк і завантажте скан-копії документів.
- Погодьтесь на обробку персональних даних і натисніть "Сформувати заяву".