Як отримати недоотриману пенсію

Щоб отримати невиплачену пенсію, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву. Це можна зробити як в офлайн, так і в онлайн-форматі, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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До заяви необхідно додати такий пакет документів:

Свідоцтво про смерть пенсіонера;

Посвідчення особи заявника;

Документи, що підтверджують родинні зв'язки з померлим;

Реквізити банківського рахунку отримувача.

Окрім цього, заявнику слід надати документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером на момент його смерті. Якщо покійний утримував непрацездатних родичів, це також потрібно підтвердити.

Як звернутися у Пенсійний фонд

Процедура подачі заяви у Пенсійний фонд є однаковою як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно подати заяву разом з усіма необхідними документами, зазначеними вище. Днем звернення вважається дата прийому документів у ПФУ або дата реєстрації заяви при подачі онлайн.

Недоотримана пенсія виплачується шляхом зарахування на поточний банківський рахунок одержувача. Якщо рахунку немає, виплату можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" в будь-якому відділенні Ощадбанку, надавши паспорт та ідентифікаційний код, зазначають представники ПФУ.

Як подати заяву онлайн: