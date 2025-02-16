Как получить недополученную пенсию
Чтобы получить невыплаченную пенсию, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление. Это можно сделать как в оффлайн, так и в онлайн-формате, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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К заявлению необходимо приложить такой пакет документов:
- Свидетельство о смерти пенсионера;
- Удостоверение личности заявителя;
- Документы, подтверждающие родственные связи с умершим;
- Реквизиты банковского счета получателя.
Кроме этого, заявителю следует предоставить документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на момент его смерти. Если покойный содержал нетрудоспособных родственников, это также нужно подтвердить.
Как обратиться в Пенсионный фонд
Процедура подачи заявления в Пенсионный фонд является одинаковой как онлайн, так и оффлайн. Для этого нужно подать заявление вместе со всеми необходимыми документами, указанными выше. Днем обращения считается дата приема документов в ПФУ или дата регистрации заявления при подаче онлайн.
Недополученная пенсия выплачивается путем зачисления на текущий банковский счет получателя. Если счета нет, выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Ощадбанка, предоставив паспорт и идентификационный код, отмечают представители ПФУ.
Как подать заявление онлайн:
- Авторизуйтесь на вебпортале ПФУ.
- Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
- Выберите вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
- Заполните бланк и загрузите скан-копии документов.
- Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите "Сформировать заявление".