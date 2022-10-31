Світло, вода та мобільний зв'язок: що робити, якщо знову виникнуть проблеми

Росія продовжує ракетний терор. Станом на 31 жовтня знову пошкоджена енергетична інфраструктура України. Економіка 24 підготувала блок порад, як українцям діяти у разі вимкнення світла, води та мобільного зв'язку.

Мета Росії

Як раніше розповідав 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, Росія намагається роз'єднати генеруючі потужності України з енергетичною системою.

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Тобто, ворог цілиться по так званим вузлам – це інфраструктура, що з'єднує генерацію споживачів.

Вони б'ють по трансформаторах, перемикачах. Фактично країна-агресорка прагне створити гуманітарну катастрофу для України. Однак, за моїми прогнозами, цього не станеться,

– додає Білявський.

Зникне мобільний зв'язок та інтернет: що робити

За рекомендаціями від Держспецзв'язку, українцям у разі обстрілів об'єктів зв'язку потрібно обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму:

використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;

за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;

віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;

скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;

встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:

якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;

завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці;

встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа.

→ Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" або у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".Радіус роботи таких застосунківта перешкод для сигналу (до 60 – 100 метрів. Застосунки:

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Як підготуватися до можливих перебоїв світла та води

Запастися висококалорійними запасами продуктів та води, у разі вимкнення світла;

Не забувати про павербанки;

А якщо їх не має, то використовувати альтернативу: можна заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;



Що робити, якщо зникло світло / Інфографіка 24 каналу

Як правильно економити електроенергію:

На вихідні, якщо дозволяє погода, не залишайтеся вдома, для того, щоб не використовувати побутові електричні прилади;

Варто багато готувати одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електро прилади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні;

Користуватися правилом: одна лампа плюс один прилад одночасно. Тобто якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску, а якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку;

за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).



Як діяти на випадок відсутності водопостачання / Інфографіка 24 каналу

Що робити, аби не перегоріли електроприлади

Віялових відключення світла можуть негативно вплинути на енергоприлади, а саме перегоріти. У коментарі 24 каналу експерт Олег Попенко пояснює, що для уникнення цього у квартирі можна поставити відсікач (роле) на кожен вхід, де є потужний прилад. Наприклад, на бойлер, на холодильник, на теплу підлогу тощо.

Це дасть можливість при перепадах напруги в мережі зберегти власну техніку,

– додає Олег Попенко.

Для бізнесу краще у цьому випадку встановлювати безперебійники, які дають можливість зберегти всю необхідну інформацію і продовжити працювати не залежно від перепадів напруги в мережі.

Не забувайте й про обмінні трансформатори в офісних приміщеннях. Вони мінімізується вплив перепадів електроенергії на техніку. Тобто навіть якщо іде перепад, на прилади іде потужність у 220 вольтів, пояснює Попенко.

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