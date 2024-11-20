Україна отримає новий кредит від Світового банку: на що будуть витрачені ці гроші
20 листопада 2024, 11:40Читать новость на русском
Кабмін підтримав залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Загалом Україна має отримати 662 мільйони доларів.
На що буде витрачено кредит від Світового банку
Кошти необхідні для того, аби фінансувати програми соціального захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.
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Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 мільйонів доларів.
Мельничук пояснив, що ці кошти будуть спрямовуватись на:
- соціальний захист для людей, що мають інвалідність;
- соцзахист для дітей та сімей;
- довічні державні стипендії;
- допомогу громадянам, що потрапили у складні життєві обставини;
- надання пільг для оплати ЖКП, зокрема і придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.