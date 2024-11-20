Україна отримає новий кредит від Світового банку: на що будуть витрачені ці гроші

Кабмін підтримав залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Загалом Україна має отримати 662 мільйони доларів.

На що буде витрачено кредит від Світового банку

Кошти необхідні для того, аби фінансувати програми соціального захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

Читайте також Курс злотого більше не падає: скільки коштує валюта сьогодні

Тарас Мельничук Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 мільйонів доларів.

Мельничук пояснив, що ці кошти будуть спрямовуватись на: