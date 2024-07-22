Додатковий платіж за опалення: що потрібно знати українцям

Українці мають платити не тільки за використану сировину. Законодавством регламентується необхідність оплачувати абонентське обслуговування.

За що мають платити абоненти

Платіж, який має сплачувати споживач виконавцю встановлюється та закріплюється за індивідуальним договором з обслуговування внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг. Ця угода укладається з регулятором.

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Витрати, які здійснює виконавець при реалізації своїх зобов'язань, такі:

нарахування плати за комунальні послуги;

стягнення плати за комуналку;

обслуговування та заміна деякого обладнання – вузлів комерційного обліку (лічильників) теплової енергії та води;

розподіл обсягу спожитих послуг між усіма абонентами.

Тобто, витрата, що позначається як абонентське обслуговування, забезпечує стабільне постачання сировини до абонента. Відповідно, за це потрібно платити і в неопалювальний сезон. Адже, попри час року, виконавець має здійснювати свої зобов'язання своєчасно, зокрема обслуговування обладнання.

Якщо у багатоповерхівці встановлено загальний лічильник, плата рівномірно розподіляється між усіма мешканцями.