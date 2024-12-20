У кого з пенсіонерів зменшаться пенсії у 2025 році
20 грудня 2024, 16:31Читать новость на русском
У наступному році частина пенсіонерів відчує зменшення виплат. Це пов'язано з впровадженням пенсійної реформи.
Чому виплати пенсіонерів зменшаться
Пенсійна реформа, яку будуть впроваджувати, повпливає на спецпенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на держбюджет України на 2025 рік.
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Довідка: Спецпенсії – це пенсії, які призначаються деяким громадянам, що мають спеціальний стаж роботи або ж такі особи виконують особливі функції, які передбачені законодавством.
Пенсії мають зменшитись у:
- колишніх та чинних суддів;
- колишніх та чинних прокурорів;
- колишніх та чинних співробітників силових структур.
Те, як саме відбуватиметься зменшення спеціальних пенсій, поки невідомо. Відповідний законопроєкт ще має розробити Кабмін і подати у ВРУ до 1 липня 2025 року.
Як можуть змінитись спецпенсії
Прив'язку спецпенсій до зростання зарплат чи грошового забезпечення планують забрати. Індексація для таких пенсій, імовірно, буде відбуватися за загальними правилами.