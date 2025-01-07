Поспішати не варто: чому українцям вигідно виходити на пенсію пізніше

Українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Від віку, коли особа хоче піти на заслужений відпочинок, залежить кількість стажу, яку їй потрібно набути.

Чому пенсіонерам варто виходити на пенсію пізніше

Виплати пенсіонера можуть зрости, якщо він продовжить працювати, після того, як досяг пенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Коефіцієнт відстрочки застосовується лише якщо особа не виходить офіційно на пенсію.

Як зростає пенсія, залежно від відстрочки:

пенсія збільшується на 0,5 % за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, при відстроченні виходу на пенсію на термін менш як 60 місяців (тобто, 5 років);

виплати зростають на 0,75 % – якщо така відстрочка перевищує 60 місяців.

Відповідно, завдяки відстрочці, пенсія збільшується так:

якщо один рік відстрочки, пенсія зростає на 6%

при відстрочці у 2 роки – 12%;

5 років – 36%.

Зверніть увагу! Для оформлення відстрочки особа також має звергнутись у ПФУ і подати відповідну заяву.