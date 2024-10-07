Словаччина надасть Україні 500 тисяч євро: на що витратять ці кошти

7 жовтня відбулися переговори міністрів закордонних справ України та Словаччини. Урядовці обговорили низку питань, зокрема, подальшу підтримку української енергетики.

Яку допомогу отримає Україна

Міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар підтвердив передачу Україні 500 тисяч євро. Ці кошти мають бути витрачені на енергетичні потреби та відновлення української енергетичної інфраструктури, повідомляє МЗС.

Читайте також Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією, – Шмигаль

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Дякуємо Словаччині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, готовність розвивати політичний діалог і взаємовигідні економічні, торговельні та інфраструктурні проєкти, надавати допомогу у сфері гуманітарного розмінування.

Окремо зазначалося, що грошова допомога Словаччини має бути витрачена на закупівлю енергетичного обладнання від словацької компанії. Обговоренню під час зустрічі міністрів також підлягали такі питання:

роль Словаччини у реалізації Формули миру;

подальша підтримка України через російську агресію;

підготовка до другого Глобального саміту миру.

Зверніть увагу! Україна отримала кошти в рамках Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини.