18 лютого, 11:48
На що українці витратили "тисячу Зеленського" та гроші з "Нацкешбеку"
Основні тези
- За програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" було виплачено 9,6 мільярда гривень, з яких українці витратили 6,7 мільярда гривень, в основному на комуналку (3,8 мільярда гривень).
- Станом на 17 лютого, 12 мільйонів українців подали заявку на оформлення "тисячі Зеленського".
Значна кількість українців отримала допомогою за програмою "Зимова єПідтримка". Також багато громадян частково повертають собі кошти за покупки через "Національний кешбек"
На що більшість українців витрачає гроші з Нацкешбеку
Загалом за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" було виплачено 9,6 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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Українці уже встигли витратити 6,7 мільярда гривень. Найбільше на комуналку – 3,8 мільярда гривень – 56% від загальної суми.
Також значні кошти були витрачені на:
- мобільний зв’язок та інші телекомунікаційні послуги – 1,4 мільярда гривень;
- кафе та ресторани – 386 мільйонів гривень;
- ліки – 189 мільйонів гривень;
- комп'ютерні послуги – 187 мільйонів гривень;
- благодійність – 177 мільйонів гривень;
- на книжки (на іншу друковану продукцію) – 147 мільйонів гривень;
- транспортні перевезення – 90 мільйонів гривень і так далі.
Зверніть увагу! Відповідно до статистичних даних, станом на 17 лютого, 12 мільйонів українців подали заявку на оформлення "тисячі Зеленського".