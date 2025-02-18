На що українці витратили "тисячу Зеленського" та гроші з "Нацкешбеку"

Значна кількість українців отримала допомогою за програмою "Зимова єПідтримка". Також багато громадян частково повертають собі кошти за покупки через "Національний кешбек"

На що більшість українців витрачає гроші з Нацкешбеку

Загалом за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" було виплачено 9,6 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

Читайте також Польський злотий зупинився на своєму максимумі: де вигідно купувати валюту сьогодні

Українці уже встигли витратити 6,7 мільярда гривень. Найбільше на комуналку – 3,8 мільярда гривень – 56% від загальної суми.

Також значні кошти були витрачені на:

мобільний зв’язок та інші телекомунікаційні послуги – 1,4 мільярда гривень;

кафе та ресторани – 386 мільйонів гривень;

ліки – 189 мільйонів гривень;

комп'ютерні послуги – 187 мільйонів гривень;

благодійність – 177 мільйонів гривень;

на книжки (на іншу друковану продукцію) – 147 мільйонів гривень;

транспортні перевезення – 90 мільйонів гривень і так далі.

Зверніть увагу! Відповідно до статистичних даних, станом на 17 лютого, 12 мільйонів українців подали заявку на оформлення "тисячі Зеленського".