На что большинство украинцев тратит деньги с Нацкешбека

Всего по программам "Зимняя еПидтрымка" и "Национальный кэшбек" было выплачено 9,6 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Украинцы уже успели потратить 6,7 миллиарда гривен. Наибольшие расходы были на коммуналку – 3,8 миллиарда гривен – 56% от общей суммы.

Также значительные средства были потрачены на:

мобильную связь и другие телекоммуникационные услуги – 1,4 миллиарда гривен;

кафе и рестораны – 386 миллионов гривен;

лекарства – 189 миллионов гривен;

компьютерные услуги – 187 миллионов гривен;

благотворительность – 177 миллионов гривен;

на книги (на другую печатную продукцию) – 147 миллионов гривен;

транспортные перевозки – 90 миллионов гривен и так далее.

Обратите внимание! Согласно статистическим данным, по состоянию на 17 февраля, 12 миллионов украинцев подали заявку на оформление "тысячи Зеленского".