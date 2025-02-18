На что большинство украинцев тратит деньги с Нацкешбека
Всего по программам "Зимняя еПидтрымка" и "Национальный кэшбек" было выплачено 9,6 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
Читайте также Польский злотый остановился на своем максимуме: где выгодно покупать валюту сегодня
Украинцы уже успели потратить 6,7 миллиарда гривен. Наибольшие расходы были на коммуналку – 3,8 миллиарда гривен – 56% от общей суммы.
Также значительные средства были потрачены на:
- мобильную связь и другие телекоммуникационные услуги – 1,4 миллиарда гривен;
- кафе и рестораны – 386 миллионов гривен;
- лекарства – 189 миллионов гривен;
- компьютерные услуги – 187 миллионов гривен;
- благотворительность – 177 миллионов гривен;
- на книги (на другую печатную продукцию) – 147 миллионов гривен;
- транспортные перевозки – 90 миллионов гривен и так далее.
Обратите внимание! Согласно статистическим данным, по состоянию на 17 февраля, 12 миллионов украинцев подали заявку на оформление "тысячи Зеленского".