На що більшість українців витрачає гроші з Нацкешбеку
Загалом за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" було виплачено 9,6 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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Українці уже встигли витратити 6,7 мільярда гривень. Найбільше на комуналку – 3,8 мільярда гривень – 56% від загальної суми.
Також значні кошти були витрачені на:
- мобільний зв’язок та інші телекомунікаційні послуги – 1,4 мільярда гривень;
- кафе та ресторани – 386 мільйонів гривень;
- ліки – 189 мільйонів гривень;
- комп'ютерні послуги – 187 мільйонів гривень;
- благодійність – 177 мільйонів гривень;
- на книжки (на іншу друковану продукцію) – 147 мільйонів гривень;
- транспортні перевезення – 90 мільйонів гривень і так далі.
Зверніть увагу! Відповідно до статистичних даних, станом на 17 лютого, 12 мільйонів українців подали заявку на оформлення "тисячі Зеленського".