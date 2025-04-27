Що зараховується до страхового стажу у 2025 році

Чимало українців цікавляться, які саме періоди зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії. При цьому варто враховувати, що деякі роки можуть не бути включені до стажу.

Що входить до страхового стажу

До страхового стажу для пенсії входять роки офіційної роботи зі сплатою внесків роботодавцем — це головна умова для отримання виплат, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Крім того, зараховуються періоди відпустки, лікарняного та догляду за дитиною до трьох років. Втім, є умови, коли роки роботи не зараховуються до страхового стажу: