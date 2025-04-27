27 квітня, 12:00
Що зараховується до страхового стажу у 2025 році
Основні тези
- Страховий стаж включає періоди офіційної роботи зі сплатою внесків, відпустки, лікарняного та догляду за дитиною до трьох років.
- Не враховуються періоди неофіційної роботи, навчання до 2004 року, робота за цивільно-правовими договорами до 2016 року, робота за кордоном без угоди про соцзабезпечення.
Чимало українців цікавляться, які саме періоди зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії. При цьому варто враховувати, що деякі роки можуть не бути включені до стажу.
Що входить до страхового стажу
До страхового стажу для пенсії входять роки офіційної роботи зі сплатою внесків роботодавцем — це головна умова для отримання виплат, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.
Читайте також Як отримувати пенсію за кордоном та чи можна оформити її дистанційно
Крім того, зараховуються періоди відпустки, лікарняного та догляду за дитиною до трьох років. Втім, є умови, коли роки роботи не зараховуються до страхового стажу:
- Неофіційне працевлаштування. Якщо роботодавець не сплачував страхові внески, цей період не враховується до стажу.
- Відсутність запису в трудовій книжці. Якщо інформація про роботу не внесена до трудової книжки, стаж автоматично не зараховується. Для підтвердження необхідно надати додаткові документи.
- Навчання до 2004 року. Період навчання у вишах та коледжах до 2004 року більше не враховується до страхового стажу, навіть якщо він був зазначений у трудовій книжці.
- Робота за цивільно-правовими договорами до 2016 року. До 2016 року внески до Пенсійного фонду за такими договорами не сплачувалися, тому цей період не додається до стажу.
- Помилки в трудовій книжці. Наявність неточностей – наприклад, орфографічні помилки в імені працівника чи назві підприємства, відсутність печаток – може призвести до неврахування стажу. Помилки потрібно виправити завчасно.
- Робота за кордоном. Період роботи в іншій країні не зараховується до стажу, якщо між Україною та цією державою немає чинної угоди про соціальне забезпечення.