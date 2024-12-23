Світло буде: як українська влада долає енергетичну кризу в Україні

Енергетична система україни сильно постраждала через російські атаки. Аби уникнути кризи, українська влада вдається до екстрених заходів.

Що відомо про нові дії для посилення енергобезпеки країни

Зараз українська влада орендує плавучі електростанції, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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До того ж вивозяться старі електростанції з інших країн. Зокрема з Литви. Таким чином хочуть відбудувати українську енергосистему.

Будівництво нових електростанцій – тривалий процес, який Україна не може собі дозволити з настанням зими. Як альтернативу країна планує орендувати плавучі електростанції, встановлені на вантажних суднах – для постачання електроенергії в чорноморський прибережний район Одеси, де відсутні потужності з виробництва електроенергії,

– йдеться в статті.

Плавучі електростанції будуть пришвартовані у порту регіону. З них буде надходити електроенергія в загальну мережу через берегові підстанції.

Зверніть увагу! Ці електростанції працюють на газі або паливі.

Із серпня Міжнародне агентство з атомної енергії, орган ООН, зафіксувало чотири атаки на такі підстанції. Щоразу удари змушували кілька реакторів відключатися або вимагали від них зниження потужності як запобіжний захід. Україна побудувала бетонні укриття навколо підстанцій для їхнього захисту, але офіційні особи визнають, що вони неефективні проти ракет,

– йдеться в публікації.

Українська влада вирішила діяти радикальніше і запрошує посадовців ООН перебувати на підстанціях. Чиновники вважають, що таким чином можна стримати російські атаки.

Нагадаємо! У 2023 році турецька компанія Karpowership підписала меморандум про взаєморозуміння з державним українським енергетичним трейдером про встановлення електростанцій, які можуть виробляти орієнтовно 500 мегаватів. Цього має бути достатньо, аби забезпечити електроенергією близько мільйона українців.