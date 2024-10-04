Скільки буде 500 євро в гривні сьогодні

Щоб здійснити найвигідніший обмін чи покупку валюти, потрібно знати курси, які пропонують фінансові установи. Ці значення можуть змінюватись, зважаючи на певні обставини, зокрема, тенденції, які панують на валютному ринку.

Який курс євро зараз

За даними "Мінфіну", курс євро в банках та обмінниках знизився. Однак, це зменшення не значне і навряд чи буде відчутним.

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Зверніть увагу! НБУ встановив курс 45,5236 гривні за євро.

Зараз курс євро такий:

у банках він складає в середньому 45,45 гривні євро – купівля, 46 гривень за євро – продаж;

в обмінниках: середній курс купівлі – 45,80 гривні за євро, продажу – 45,95 гривні за євро.

Відповідно, придбати 500 євро українці можуть:

у банках в середньому за 22 725 гривень;

в обмінниках – за 22 900 гривень.

Важливо! На міжбанку зараз курс купівлі – 45,4284 гривні за євро, а от продаж – 45,4340 гривні за євро.