Китай збудував найбільшу нафтогазову платформу у світі

Китай завершив будівництво найбільшої морської нафтогазової платформи у світі. Її вага сягає орієнтовно 17 тисяч тонн.

Що відомо про цю платформу

Замовлення на будівництво такої конструкції зробила Саудівська Аравія. Реалізація цього проєкту відбувалась у місті Циндао (китайська провінція Шаньдун).

Читайте також Кредитний рейтинг Ізраїлю знизився через бойові дії в Секторі Гази

Загалом будівництво тривало 34 місяці. Платформу мають доставити до кінця серпня. Перевезення буде здійснюватись великим вантажним судном до країни-замовника.

Основною задачею платформи є:

збір видобутих на шельфі нафти та газу;

транспортування цієї сировини на сушу.

Загальна площа цієї платформи перевищує 6 тисяч квадратних метрів, Висота рівняється орієнтовно 24-поверховому будинку.

Відповідно до попередніх розрахунків, ця конструкція зможе збирати та транспортувати у річному вимірі:

24 мільйони тонн сирої нафти;

7,4 мільярда кубометрів газу.

Платформа буде встановлена на нафтовому родовищі Марджан.

Як виглядає найбільша морська нафтогазова платформа у світі/ Фото CGTN