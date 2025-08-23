Деякі українці мають право на державну допомогу, яка частково компенсує витрати на оплату комуналки. Існують два механізми такої підтримки. Хоча їхня мета однакова, плутати ці виплати не варто.

Яка різниця між субсидією та пільгою?

Пільга та субсидія це два різні механізми підтримки, і важливо розуміти, який із них вигідніший саме для вас, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Пільга надається визначеним категоріям громадян: дітям війни, ветеранам, багатодітним сім’ям, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, членам сімей загиблих захисників та іншим. Вона може призначатися як з урахуванням доходу, так і без нього.

Субсидія ж працює за іншим принципом: її отримують ті родини, які через низький дохід не здатні самостійно оплачувати комунальні послуги. Тут головне фінансовий стан домогосподарства.

При цьому, деякі українці мають право і на пільгу, і на субсидію. Але отримати одночасно обидві виплати не можна. Тому слід зважити умови та визначитися, що у конкретній ситуації буде вигідніше.

Як оформити субсидію чи пільгу онлайн?

Зареєстровані користувачі на Порталі Пенсійного фонду України, які мають кваліфікований електронний підпис (КЕП), можуть подати заяву в електронному вигляді. Для цього потрібно:

Обрати тип заяви із запропонованого переліку (субсидія чи пільга). Заповнити всі необхідні поля та дані заяви. Вказати спосіб інформування про етапи розгляду заяви (за потреби). Додати скан-копії документів: обов’язкові для цього виду заяви та, за бажанням, додаткові. Сформувати та переглянути друковану форму заяви чи декларації (якщо вона потрібна для обраного типу допомоги). Підписати документи КЕП та надіслати їх до органу Пенсійного фонду України.

Що відомо про субсидії і пільги