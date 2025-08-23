Некоторые украинцы имеют право на государственную помощь, которая частично компенсирует расходы на оплату коммуналки. Существуют два механизма такой поддержки. Хотя их цель одинакова, путать эти выплаты не стоит.

Какая разница между субсидией и льготой?

Льгота и субсидия это два разных механизма поддержки, и важно понимать, какой из них выгоднее именно для вас, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Льгота предоставляется определенным категориям граждан: детям войны, ветеранам, многодетным семьям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, членам семей погибших защитников и другим. Она может назначаться как с учетом дохода, так и без него.

Субсидия же работает по другому принципу: ее получают те семьи, которые из-за низкого дохода не способны самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Здесь главное финансовое состояние домохозяйства.

При этом, некоторые украинцы имеют право и на льготу, и на субсидию. Но получить одновременно обе выплаты нельзя. Поэтому следует взвесить условия и определиться, что в конкретной ситуации будет выгоднее.

Как оформить субсидию или льготу онлайн?

Зарегистрированные пользователи на Портале Пенсионного фонда Украины, которые имеют квалифицированную электронную подпись (КЭП), могут подать заявление в электронном виде. Для этого нужно:

Выбрать тип заявления из предложенного перечня (субсидия или льгота). Заполнить все необходимые поля и данные заявления. Указать способ информирования об этапах рассмотрения заявления (при необходимости). Добавить скан-копии документов: обязательные для этого вида заявления и, по желанию, дополнительные. Сформировать и просмотреть печатную форму заявления или декларации (если она нужна для выбранного типа помощи). Подписать документы КЭП и отправить их в орган Пенсионного фонда Украины.

