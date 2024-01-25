Прогноз Нацбанку: які є ризики для української економіки

В НБУ назвали ключові ризики, що можуть повпливати на інфляційну динаміку та економічний розвиток України в майбутньому. Крім того, у відомстві спрогнозували інші актуальні загрози.

Що загрожуватиме українській економіці найсуттєвіше

Під час брифінгу, передає 24 Канал, Нацбанк повідомив, що повномасштабна війна є ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку країни.

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Основним припущенням прогнозу регулятора залишається відчутне зниження високих безпекових ризиків із 2025 року.

Крім того, порівняно з попереднім прогнозом Нацбанку, ризики триваліших масштабних бойових дій посилилися.

Довше збереження високих безпекових ризиків негативно впливатиме на ділові та споживчі настрої, курсові та інфляційні очікування. Це також посилюватиме тиск на державні фінанси та поглиблюватиме проблеми на ринку праці,

– заявляють там.

Інші ризики

В НБУ нагадали, що суттєвими ризиками є ще систематичні збої у ритмічності надходження міжнародної допомоги. А також, зниження обсягів допомоги порівняно з базовим сценарієм.

Актуальні ризики:

виникнення додаткових бюджетних потреб: для підтримання обороноздатності, ліквідації наслідків терактів, для значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;

суттєві пошкодження портової та енергетичної інфраструктури;

блокування кордонів з окремими країнами Євросоюзу для вантажних перевезень, що обмежуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;

поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Водночас позитивні сценарії, які вже вдалося реалізувати:

через швидке розширення альтернативних експортних шляхів наприкінці 2023 року Україні вдалося компенсувати втрати від зупинки зернового коридору.

завдяки збереженню позитивних тенденцій більші обсяги експорту забезпечуватимуться, як і подальше підвищення ефективності заходів валютного нагляду забезпечуватимуть своєчасне надходження валютного виторгу.

Завдяки цьому рішенню Україна почала транспортувати новим шляхом Україна іншу продукцію, у тому числі металургійну.

Зі свого боку, це сприятиме швидшому економічному відновленню, посилюватиме спроможність НБУ підтримувати курсову стійкість та дасть змогу пришвидшити процес пом'якшення валютних обмежень,

– додають в Нацбанку.

Також, західні партнери впродовж останніх місяців розглядають питання щодо заморожених російських активів. Їхнє стягнення поліпшить ключові макроекономічні показники України.