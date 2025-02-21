Вперше з 1991 року: ЄС передасть Молдові майже 2 мільярди євро
- ЄС передасть Молдові 1,9 мільярда євро протягом 2025 – 2027 років.
- Фінансування від ЄС буде направлене на енергетичні субсидії, будівництво інфраструктури, підтримку підприємців, будівництво лікарень та інтеграцію до зони роумінгу ЄС.
ЄС ухвалив рішення про передачу Молдові 1,9 мільярда євро. Ці кошти будуть надходити протягом 2025 – 2027 років.
На що будуть витрачені ці гроші
Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили рішення про створення Фонду реформ та зростання для Молдови, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.
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Зверніть увагу! Цей пакет допомоги від ЄС – найбільший з моменту набуття Молдовою незалежності.
Євросоюз фінансуватиме сектори, що мають надважливе значення для економічного зростання Молдови і її інтеграції у єдиний ринок ЄС. Йдеться про:
- енергетичні субсидії;
- будівництво нових ліній електропередач (Молдову планують з'єднати з електромережею ЄС);
- будівництво нових доріг, мостів та залізничної інфраструктури;
- підтримку молдавських підприємців;
- будівництво нових лікарень у Кагулі та Бєльцях;
- інтеграцію Молдови до зони роумінгу ЄС і так далі.
Ця підтримка має доповнити Комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови.
Нагадаємо! 4 лютого було оголошено про дворічну Комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови. Мета цієї програми – позбавити молдавський енергетичний ринок залежності від російських постачань. Стратегію планують реалізувати до кінця 2026 року.