Вперше з 1991 року: ЄС передасть Молдові майже 2 мільярди євро

ЄС ухвалив рішення про передачу Молдові 1,9 мільярда євро. Ці кошти будуть надходити протягом 2025 – 2027 років.

На що будуть витрачені ці гроші

Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили рішення про створення Фонду реформ та зростання для Молдови, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

Читайте також Курс буде як зростати, так і знижуватися: чи чекати стабільності на ринку наступного тижня

Зверніть увагу! Цей пакет допомоги від ЄС – найбільший з моменту набуття Молдовою незалежності.

Євросоюз фінансуватиме сектори, що мають надважливе значення для економічного зростання Молдови і її інтеграції у єдиний ринок ЄС. Йдеться про:

енергетичні субсидії;

будівництво нових ліній електропередач (Молдову планують з'єднати з електромережею ЄС);

будівництво нових доріг, мостів та залізничної інфраструктури;

підтримку молдавських підприємців;

будівництво нових лікарень у Кагулі та Бєльцях;

інтеграцію Молдови до зони роумінгу ЄС і так далі.

Ця підтримка має доповнити Комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови.

Нагадаємо! 4 лютого було оголошено про дворічну Комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови. Мета цієї програми – позбавити молдавський енергетичний ринок залежності від російських постачань. Стратегію планують реалізувати до кінця 2026 року.