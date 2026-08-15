Пенсіонерам доплатять по 1200 гривень щомісяця: хто отримає надбавку вже у вересні

У вересні окремі пенсіонери можуть отримати додатково близько 1 200 гривень до основної виплати. Хто може претендувати на цю надбавку, які умови потрібно виконати та як призначається, читайте далі.

Хто може отримувати додаткові 1 200 гривень

Така надбавка передбачена не для всіх військових пенсіонерів. Право на неї мають непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності та мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Це підтверджує Пенсійний фонд України.

Важливо, щоб член сім'ї, на якого встановлюється надбавка, не отримував власну пенсію, державну соціальну допомогу або інші виплати, передбачені законодавством. До категорії непрацездатних членів сім'ї, зокрема, можуть належати діти до 18 років, а також діти старшого віку, якщо інвалідність була встановлена їм до повноліття.

Зауважте! Закон також передбачає інші категорії утриманців, які можуть давати право на таку доплату. Якщо одна людина одночасно має право на кілька видів державної допомоги, призначається лише один із них буде за її вибором.

Скільки платитимуть у вересні

Розмір надбавки визначається як 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень, тому надбавка дорівнює 1 297,50 гривні на місяць.

Тобто фактично йдеться про майже 1 300 гривень, які можуть виплачувати додатково до основної пенсії. Причому це не разова допомога. Якщо людина відповідає встановленим вимогам, надбавка виплачується щомісяця разом із пенсією.

Важливо! Пенсійний фонд також зазначає, що її встановлюють на кожного непрацездатного члена сім'ї, який відповідає визначеним умовам.

Чи потрібно звертатися до ПФУ

Автоматично така надбавка не призначається. Пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують право на виплату. Після перевірки поданих документів фонд ухвалює рішення про призначення надбавки.

При цьому виплату встановлюють з першого числа місяця, що настає після місяця подання заяви та необхідних документів. Втім, якщо людина мала право на надбавку раніше, але звернулася із заявою пізніше, виплату за минулий період можуть провести, але не більш як за 12 місяців і не раніше дати виникнення права на неї.

Кому можуть відмовити у виплаті

Отримувати цю надбавку не зможуть працюючі військові пенсіонери, оскільки однією з основних умов є саме статус непрацюючої особи. Також доплату не встановлять на члена сім'ї, який уже отримує пенсію або передбачену законодавством соціальну допомогу.

Пенсійний фонд окремо наголошує, що надбавка нараховується лише на тих утриманців, які не мають таких виплат. Тому перед зверненням до ПФУ варто перевірити не лише власне право на пенсію, а й статус людини, яка перебуває на утриманні.

Які ще доплати можуть отримувати пенсіонери

Надбавка на непрацездатних членів сім'ї нині лише один із видів додаткових виплат. Залежно від віку, стану здоров'я, страхового стажу та інших обставин пенсіонерам можуть встановлювати надбавки за догляд, понаднормовий стаж, особливі заслуги та інші передбачені законодавством підвищення.