Росія завдала Україні екологічних збитків на майже 10 мільярдів доларів

Ініціатива з обліку викидів парникових газів від війни спільно з Міндовкіллям порахували викиди парникових газів за 18 місяців повномасштабного вторгнення. Виявилося, що вони перевищують викиди деяких індустріалізованих країн.

Кількість викидів та кліматичні збитки

Збитки, яких Росія завдала українській екології за час повномасштабної війни, оцінюються у 9,6 мільярда доларів. Сукупно країна-агресор могла спричинити до 150 мільйонів тонн додаткових викидів парникових газів в атмосферу.

Читайте також Скільки рублів залишилося на рахунках українців та як їх обміняти

Екоактивісти зазначають, що кліматичні збитки зазвичай не враховують під час війни, однак, вони мають глобальні наслідки:

Євгенія Засядько Керівниця відділу зелених інвестицій ГО Екодія Під час кліматичних переговорів (СОР) важливо, аби сторони визнавали відповідальність агресора за шкоду, завдану клімату в ході війни, та потребу компенсації цієї шкоди. Відповідальність — це один із чинників, який має запобігти новим збиткам та розв'язанню нових воєн.

Наслідки бойових дій для екології

Дослідники кажуть, що вплив війни на клімат посилюється із кожним днем через бойові дії, пожежі, втрати запасів вуглецю, руйнування інфраструктури ті інші прямі й непрямі впливи, включно з гібридними воєнними тактиками.

Ось кілька прикладів таких збитків:

Викиди від бойових дій, зокрема споживання пального , оцінюють у 37 мільйонів тонн СО2е.

, оцінюють у 37 мільйонів тонн СО2е. Ще 22,2 млн тон спричинені пожежами — їх кількість зросла у 36 разів впродовж першого року повномасштабної війни у порівнянні з 12 місяцями до вторгнення.

— їх кількість зросла у 36 разів впродовж першого року повномасштабної війни у порівнянні з 12 місяцями до вторгнення. Найбільше джерело викидів, пов'язаних із війною — це потенційні викиди від повоєнної відбудови пошкодженої та зруйнованої інфраструктури. За прогнозами, вони складуть 57 мільйонів тонн СО2е. Ці викиди можна скоротити на 30% чи навіть 50%, якщо стимулювати низьковуглецеву відбудову.

Відшкодовувати має Росія

Компенсувати шкоду від завданих кліматичних збитків повинна країна-агресор. Однак, у міжнародному регулюванні немає визначеної системи, як зобов'язати її до відшкодування.

Леннард де Клерк Експерт з питань викидів, пов’язаних з війною Це не означає, що росію неможливо притягти до відповідальності. Україна разом з міжнародними союзниками формує Міжнародний компенсаційний механізм, щоб фінансувати відновлення. Ми переконані, що збитки, завдані клімату, мають бути частиною цього механізму та реєстру завданої шкоди, який розробляють під егідою Ради Європи

Якщо Росія компенсує збитки, то найочевиднішим способом використання коштів експерти вбачають відновлення знищених лісів та інші дії, спрямовані на, поглинання викидів з атмосфери.