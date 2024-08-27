Немає джерел, щоб покрити витрати: Шмигаль розповів, який дефіцит бюджету в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загальний дефіцит бюджету на наступний рік становить 35 мільярдів доларів. Уряд уже знайшов джерела для покриття 20 мільярдів.

Як покрити дефіцит бюджету

Нині немає джерел, які могли б покрити ще 15 мільярдів доларів дефіциту. За словами прем'єр-міністра, цього року дефіцит бюджету становить 38 мільярдів доларів.

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Частину дефіциту наступного року вдасться покрити коштом міжнародної програми Ukraine Facility та підтримки Міжнародного валютного фонду.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас залишаються оці 15 мільярдів, поки що не покриті договорами з партнерами. Тому ми розуміємо, що доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або у конфіскованих з російських активів 50 мільярдів доларів, або доопрацювати наші кроки з партнерами, аби нас підтримали в цій сумі.

Тим часом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що парламент і уряд обговорюють можливі додаткові надходження до бюджету, і підкреслив, що "будуть ухвалені важкі рішення".