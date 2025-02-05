Індексація пенсій у 2025 році: Шмигаль назвав дату

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль повідомив, коли українським пенсіонерам індексують пенсії. Це традиційно відбудеться у березні. Водночас на скільки підвищуватимуться виплати – поки невідомо.

Коли пенсіонерам чекати індексацій

Денис Шмигаль під час засідання РНБО, передає 24 Канал, заявив, що у 2025 році індексація пенсій відбудеться з 1 березня. Прем'єр-міністр додав, що коштів достатньо і для того, щоб повністю забезпечити українців субсидіями, зокрема цієї зими.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України На рівні інфляції пенсія будуть повністю проіндексованими як цього вимагає закон.

Крім того, Шмигаль запевнив, що всі виплати соціальні, пенсійні, бюджетні, а це забезпечення зарплат в освіті, медицині тощо, будуть забезпечені. Це стосується насамперед і ключових витрат – оборонних.

До речі, торік в Україні перерахунок пенсій відбувався у три етапи, а саме у січні, березні та липні:

у січні виплати підвищили тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію.

у січні та липні – чорнобильцям і тим, хто отримував мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем.

у березні відбулася індексація за планом.

Нагадуємо! З березня 2024 році пенсії було проіндексовано на 8%.