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Економіка Соцвиплати Індексація пенсій у 2025 році: Шмигаль назвав дату
5 лютого, 12:43
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Індексація пенсій у 2025 році: Шмигаль назвав дату

Валерія Городинська
Основні тези
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що індексація пенсій у 2025 році відбудеться з 1 березня.
  • Шмигаль запевнив, що коштів достатньо для забезпечення субсидій, соціальних виплат, пенсій та бюджетних витрат.

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль повідомив, коли українським пенсіонерам індексують пенсії. Це традиційно відбудеться у березні. Водночас на скільки підвищуватимуться виплати – поки невідомо.

Коли пенсіонерам чекати індексацій

Денис Шмигаль під час засідання РНБО, передає 24 Канал, заявив, що у 2025 році індексація пенсій відбудеться з 1 березня. Прем'єр-міністр додав, що коштів достатньо і для того, щоб повністю забезпечити українців субсидіями, зокрема цієї зими. 

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

На рівні інфляції пенсія будуть повністю проіндексованими як цього вимагає закон. 

Крім того, Шмигаль запевнив, що всі виплати соціальні, пенсійні, бюджетні, а це забезпечення зарплат в освіті, медицині тощо, будуть забезпечені. Це стосується насамперед і ключових витрат – оборонних.  

До речі, торік в Україні перерахунок пенсій відбувався у три етапи, а саме у січні, березні та липні: 

  • у січні виплати підвищили тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію.  
  • у січні та липні – чорнобильцям і тим, хто отримував мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. 
  • у березні відбулася індексація за планом.

Нагадуємо! З березня 2024 році пенсії було проіндексовано на 8%.