Когда пенсионерам ждать индексаций

Денис Шмыгаль во время заседания СНБО, передает 24 Канал, заявил, что в 2025 году индексация пенсий состоится с 1 марта. Премьер-министр добавил, что средств достаточно и для того, чтобы полностью обеспечить украинцев субсидиями, в частности этой зимой.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины На уровне инфляции пенсия будут полностью проиндексированы как этого требует закон.

Кроме того, Шмыгаль заверил, что все выплаты социальные, пенсионные, бюджетные, а это обеспечение зарплат в образовании, медицине и т.д., будут обеспечены. Это касается прежде всего и ключевых расходов – оборонных.

Кстати, прошлом году в Украине перерасчет пенсий происходил в три этапа, а именно в январе, марте и июле:

в январе выплаты повысили тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию.

в январе и июле – чернобыльцам и тем, кто получал минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем.

в марте состоялась индексация по плану.

Напоминаем! С марта 2024 году пенсии были проиндексированы на 8%.