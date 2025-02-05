Когда пенсионерам ждать индексаций
Денис Шмыгаль во время заседания СНБО, передает 24 Канал, заявил, что в 2025 году индексация пенсий состоится с 1 марта. Премьер-министр добавил, что средств достаточно и для того, чтобы полностью обеспечить украинцев субсидиями, в частности этой зимой.
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На уровне инфляции пенсия будут полностью проиндексированы как этого требует закон.
Кроме того, Шмыгаль заверил, что все выплаты социальные, пенсионные, бюджетные, а это обеспечение зарплат в образовании, медицине и т.д., будут обеспечены. Это касается прежде всего и ключевых расходов – оборонных.
Кстати, прошлом году в Украине перерасчет пенсий происходил в три этапа, а именно в январе, марте и июле:
- в январе выплаты повысили тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию.
- в январе и июле – чернобыльцам и тем, кто получал минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем.
- в марте состоялась индексация по плану.
Напоминаем! С марта 2024 году пенсии были проиндексированы на 8%.