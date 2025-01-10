Чи загрожує Україні припинення постачання електроенергії зі Словаччини: пояснив Шмигаль
Заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про можливе припинення постачання електроенергії в Україну викликали значний резонанс у медіа. Чи справді ці погрози можуть бути реалізовані та наскільки це технічно можливо, читайте далі.
Чи реальні погрози Фіцо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що через європейські правила технічно реалізувати припинення постачання електроенергії Україні зі Словаччини доволі складно, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.
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Шмигаль також наголосив, що наразі загрози скорочення чи обмеження імпорту електроенергії немає. Він додав, що постачання, зокрема зі Словаччини, відбувається без перебоїв.
Стосовно імпорту електроенергії. Ми на прямому контакті з Європейською комісією. Як тільки прем'єр Словаччини оголосив про загрозу зупинення імпорту електроенергії в Україну, Міністерство енергетики негайно звернулося у всі три установи: Європейську комісію, Європейську мережу енергетичну об'єднану і в Енергетичне співтовариство. Реакція була, ми маємо відповіді.
Він пояснив, що рішення у цій сфері повинні ухвалювати не словацькі оператори, а об'єднана енергомережа, за якою ретельно слідкує Європейська комісія.
Фактично Словаччина і словацька енергомережа є частиною об'єднаної. Тобто навіть якби вони технічно спромоглися закрити на ремонт, на якийсь короткий період свої входи до України, то згідно з правилами об'єднаного ринку, пропорційно між іншими країнами-постачальниками перерозподіляється відповідний обсяг електроенергії,
– заспокоїв Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що Польща та інші сусідні країни висловили готовність співпрацювати з Україною за потреби.