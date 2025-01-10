Реальны ли угрозы Фицо

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что из-за европейских правил технически реализовать прекращение поставок электроэнергии Украине из Словакии довольно сложно, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Шмыгаль также отметил, что сейчас угрозы сокращения или ограничения импорта электроэнергии нет. Он добавил, что поставки, в частности из Словакии, происходит без перебоев.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Относительно импорта электроэнергии. Мы на прямом контакте с Европейской комиссией. Как только премьер Словакии объявил об угрозе остановки импорта электроэнергии в Украину, Министерство энергетики немедленно обратилось во все три учреждения: Европейскую комиссию, Европейскую сеть энергетическую объединенную и в Энергетическое сообщество. Реакция была, мы имеем ответы.

Он объяснил, что решения в этой сфере должны принимать не словацкие операторы, а объединенная энергосеть, за которой тщательно следит Европейская комиссия.

Фактически Словакия и словацкая энергосеть является частью объединенной. То есть даже если бы они технически смогли закрыть на ремонт, на какой-то короткий период свои входы в Украину, то согласно правилам объединенного рынка, пропорционально между другими странами-поставщиками перераспределяется соответствующий объем электроэнергии,

– успокоил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Польша и другие соседние страны выразили готовность сотрудничать с Украиной при необходимости.