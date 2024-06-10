Шмигаль заявив, що новий тариф на електроенергію не покриває ринкову вартість

Новий тариф на електроенергію в 4,32 гривні за кіловат-годину не покриває ринкову вартість, яка зараз становить 7−8 гривень за кіловат-годину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що надалі економія енергії стане частиною повсякденного життя українців.

Ринкова ціна вдвічі більша

Як зазначив прем'єр в ефірі телемарафону, новий тариф встановлювали, виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго, передає 24 Канал.

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До цієї вартості додана собівартість доставки електроенергії до споживачів, що включає два компоненти. Це найнижча собівартість найдешевшої електроенергії, яка доступна в Україні.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Навіть це підвищення не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7−8 гривень. Ми встановили тариф 4,32 виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго. Плюс входить собівартість доставки людям з двох компонентів. І це найнижча собівартість найдешевшої електроенергії, яка є у нас у державі і яка сьогодні доступна.

Скільки Україна витрачає на електроенергію

За словами прем'єра, держава витрачає близько 90 мільярдів гривень, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення. Шмигаль також наголосив, що тариф 4,32 гривень за кіловат-годину зафіксований на один рік і забезпечений субсидіями.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів вирішив з 1 червня 2024 року підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають понад 100 кіловат-годин на місяць, на 80%.

Попередньо йшлося про збільшення тарифу з 2,64 гривні до 4,8 гривні за кіловат-годину для таких споживачів. Водночас для споживачів, які використовують менше електрики, тариф не зміниться.

Проте фактично з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.