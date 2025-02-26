Позбавлення частини виплати або штраф: чому пенсіонери можуть втратити свої кошти

Деяких українських пенсіонерів можуть оштрафувати. Ба більше, вони також можуть втратити частину власної пенсії.

Кого може оштрафувати чи позбавити пенсії ПФУ

Пенсійний фонд може виписати штраф або списати частину виплат, якщо людина не повідомила про деякі важливі зміни у житті, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Відповідно до статті 16, пенсіонер або пенсіонерка зобов’язані протягом десяти днів повідомити ПФУ про такі зміни:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорта у разі втрати старого;

зміну прізвища, ім’я, по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

зміну місця постійної реєстрації;

працевлаштування чи звільнення з роботи.

Так оштрафувати особу можуть у тому випадку, якщо сповіщення призвело до нарахування додаткових виплат. Саме тому суми неправомірно нарахованих коштів спишуть із пенсії.

Важливо! Спишуть не більше ніж 20% на місяць до повного погашення боргу.