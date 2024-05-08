Чим загрожує несплата комуналки в Україні: пояснює юрист

Багатьох українців цікавить, чи можуть в умовах війни нараховувати штрафи за несплату комуналки. Ба більше, чи загрожує споживачам у такому випадку повне припинення постачання ЖКП, читайте далі.

Чим загрожує несплата комуналки

Юрист Анастасія Цибулько у розмові з 24 Каналом повідомила, що нині постачальники можуть нараховувати штрафи за несплату комунальних послуг, а також мають право припинити постачання комунальних послуг за наявності будь-якого боргу.

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Проте, за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення.

Анастасія Цибулько Юрист Gracers Law Firm Хоча лунали різні заяви як від Міністерства енергетики, так від Українського інституту майбутнього щодо мінімального розміру боргу, однак, знову ж таки наголошую, що жодної мінімальної суми боргу не встановлено у законодавстві, тому фактично виходить така ситуація, що постачальник комунальних послуг на власний розсуд вирішує, коли припинити постачання послуг.

Однак, як наголошує юрист, заборона на відключення комунальних послуг, нарахування штрафів та пені нині зберігається лише на тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться активні бойові дії.

Чи можуть подати до суду за борги

Наприкінці грудня 2023 року, Кабінет міністрів України скасував заборону на: припинення житлово-комунальних послуг; нарахування та стягнення неустойки, штрафів, пені; стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

До того ж нині постачальники мають право стягнути заборгованість зі споживача у судовому порядку, якщо особа відмовляється сплачувати заборгованість добровільно або укласти договір реструктуризації.

Наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості,

– пояснила юристка.

Чи може суд "списати" заборгованість? Суд може списати борги можуть тим, хто має заборгованість терміном понад 3 роки; отримав борги попередніх власників житла; має борг не відповідно до площі житла; визнаний в судовому порядку банкрутом.

Цибулько нагадує, що у випадку, коли в особи немає можливості одразу сплатити заборгованість – вона може подати до постачальника послуг заяву про реструктуризацію боргу. Таке погашення можна розтягнути на термін до 60 місяців, залежно від суми боргу та рівня доходів громадян.