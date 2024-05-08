Юрист Анастасия Цыбулько в разговоре с 24 Каналом сообщила, что сейчас поставщики могут начислять штрафы за неуплату коммунальных услуг, а также имеют право прекратить поставки коммунальных услуг при наличии любого долга.

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Однако при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

Анастасия Цыбулько Юрист Gracers Law Firm Хотя звучали различные заявления как от Министерства энергетики, так от Украинского института будущего по минимальному размеру долга, однако, опять же подчеркиваю, что никакой минимальной суммы долга не установлено в законодательстве, поэтому фактически получается такая ситуация, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению решает, когда прекратить поставки услуг.

Однако как отмечает юрист, запрет на отключение коммунальных услуг, начисления штрафов и пени сейчас сохраняется только на временно оккупированных территориях и там, где ведутся активные боевые действия.

Напомним! В конце декабря 2023 года, Кабинет министров Украины отменил запрет на: прекращение жилищно-коммунальных услуг; начисление и взыскание неустойки, штрафов, пени; взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Могут ли подать в суд за долги

К тому же сейчас поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке, если лицо отказывается платить задолженность добровольно или заключить договор реструктуризации.

Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности,

– объяснила юрист.