Юрист Анастасія Цибулько у розмові з 24 Каналом повідомила, що нині постачальники можуть нараховувати штрафи за несплату комунальних послуг, а також мають право припинити постачання комунальних послуг за наявності будь-якого боргу.

Читайте також Чи можна отримувати субсидію при мінімальній зарплаті: відповідає ПФУ

Проте, за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення.

Анастасія Цибулько Юрист Gracers Law Firm Хоча лунали різні заяви як від Міністерства енергетики, так від Українського інституту майбутнього щодо мінімального розміру боргу, однак, знову ж таки наголошую, що жодної мінімальної суми боргу не встановлено у законодавстві, тому фактично виходить така ситуація, що постачальник комунальних послуг на власний розсуд вирішує, коли припинити постачання послуг.

Однак, як наголошує юрист, заборона на відключення комунальних послуг, нарахування штрафів та пені нині зберігається лише на тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо! Наприкінці грудня 2023 року, Кабінет міністрів України скасував заборону на: припинення житлово-комунальних послуг; нарахування та стягнення неустойки, штрафів, пені; стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Чи можуть подати до суду за борги

До того ж нині постачальники мають право стягнути заборгованість зі споживача у судовому порядку, якщо особа відмовляється сплачувати заборгованість добровільно або укласти договір реструктуризації.

Наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості,

– пояснила юристка.