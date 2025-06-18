Штрафів не буде: Рада тимчасово пом'якшила правила для АЗС

Заправні станції України можуть торгувати бензином, не очікуючи покарань. Однак полегшення для АЗС діятиме лише тимчасово.

Які штрафи для АЗС скасував парламент

Верховна Рада скасовувала штрафи для АЗС, які не додавали 5% біоетанолу у бензин, повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника керівника комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка.

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Парламент 18 червня проголосував в цілому за зміни до законопроєкту №13134.

Штрафи для заправних станцій, що не змішували бензин зі спиртом, не застосовуватимуть до кінця 2025 року.

З 1 січня 2026 року штрафні санкції знову введуть у дію.

Чому АЗС штрафували за "чистий" бензин

З 1 травня 2025 року всі українські АЗС зобов’язали додавати до бензину не менш як 5% спирту, або так званого біоетанолу. Тим, хто відмовлявся це робити, загрожували штрафи.

Спирт змусили добавляти з екологічних причин, бо біоетанол виділяє в повітря меншу кількість шкідливих речовин у процесі згорання.

Таким чином українські АЗС мали виконати зобов’язання, яке взяла на себе Україна у процесі євроінтеграції.

Варто знати! Ціни на пальне майже не змінилися на українських АЗС після запровадження обов’язкового додавання спирту в бензин.