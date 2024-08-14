Півмільйонний штраф за газові порушення: чого не варто робити українцям

Українцям можуть припинити постачання газу через несплату боргів. Проте самовільне підключення газу може призвести до значних штрафів від газопостачальних компаній.

Півмільйонний штраф за газ

Під час перевірки крана до лічильника працівники "Газорозподільних мереж України" виявили порушення. У результаті, газова компанія нарахувала додатково 462 953 гривні за спожитий газ і направила відповідачу лист з вимогою погасити заборгованість. Суд, розглянувши позов, задовольнив його.

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У матеріалах справи вказано, що українцеві було припинено постачання газу через наявність боргу, і йому було заборонено повторне підключення, про що він був попереджений. Проте через кілька років з'ясувалося, що українець самовільно підключився до газової мережі.

Відключення газоспоживаючих приладів абонента було здійснено зварюванням у зв'язку з наявністю заборгованості. Відповідачу було повідомлено, що він несе відповідальність за збереження та цілісність пломб, і в разі самовільного відновлення газопостачання за особовим рахунком власника буде здійснено донарахування,

— ідеться в рішенні суду.

Зазначимо, що українцям можуть донарахувати обсяг використаного газу у разі кількох порушень. Серед них: