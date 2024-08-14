Півмільйонний штраф за газ

Під час перевірки крана до лічильника працівники "Газорозподільних мереж України" виявили порушення. У результаті, газова компанія нарахувала додатково 462 953 гривні за спожитий газ і направила відповідачу лист з вимогою погасити заборгованість. Суд, розглянувши позов, задовольнив його.

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У матеріалах справи вказано, що українцеві було припинено постачання газу через наявність боргу, і йому було заборонено повторне підключення, про що він був попереджений. Проте через кілька років з'ясувалося, що українець самовільно підключився до газової мережі.

Відключення газоспоживаючих приладів абонента було здійснено зварюванням у зв'язку з наявністю заборгованості. Відповідачу було повідомлено, що він несе відповідальність за збереження та цілісність пломб, і в разі самовільного відновлення газопостачання за особовим рахунком власника буде здійснено донарахування,

— ідеться в рішенні суду.

Зазначимо, що українцям можуть донарахувати обсяг використаного газу у разі кількох порушень. Серед них: