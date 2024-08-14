Полумиллионный штраф за газ

Во время проверки крана к счетчику работники "Газораспределительных сетей Украины" обнаружили нарушения. В результате, газовая компания насчитала дополнительно 462 953 гривны за потребленный газ и направила ответчику письмо с требованием погасить задолженность. Суд, рассмотрев иск, удовлетворил его.

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В материалах дела указано, что украинцу была прекращена поставка газа из-за наличия долга, и ему было запрещено повторное подключение, о чем он был предупрежден. Однако через несколько лет выяснилось, что украинец самовольно подключился к газовой сети.

Отключение газопотребляющих приборов абонента было осуществлено сваркой в связи с наличием задолженности. Ответчику было сообщено, что он несет ответственность за сохранность и целостность пломб, и в случае самовольного восстановления газоснабжения по лицевому счету владельца будет осуществлено доначисление,

- говорится в решении суда.

Отметим, что украинцам могут доначислить объем использованного газа в случае нескольких нарушений. Среди них: