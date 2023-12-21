Значні штрафи за лічильники: як споживачам уникнути неприємностей

В Україні відновлено процедуру обов’язкової повірки лічильників. Проте, деякі громадяни відмовляються її проводити, або ж спотворюють показники лічильників. Чи буде споживачам за це загрожувати штраф - читайте далі.

Нині повірку лічильників повинні проходити усі громадяни, у яких настав цей термін. Здійснити цю процедуру потрібно впродовж трьох місяців після опалювального сезону.

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У разі невиконання цієї вимоги або перешкоджання діям контролерів, користувач може понести серйозну відповідальність.

За що можуть оштрафувати споживачів газу

Виключення становлять ті громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони можуть не проходити повірку до кінця воєнного стану та впродовж 3 місяців після його завершення.

Щодо газових лічильників, то штрафи можна отримати у наступних випадках:

проведення самовільного газопроводу;

відновлення відключеного газопостачання без дозволу;

підключення додаткових газових приладів;

пошкодження лічильнику;

втручання в роботу облікових приладів, зокрема зривання пломби.

Які розміри штрафів передбачені:

у разі втручання в роботу лічильника або його самостійний демонтаж – штраф від 50 до 200 неоподатковуваним податком доходів, тобто від 850 – 3 400 гривен ь;

ь; у раз перешкоджання перевірці – штраф від 50 до 150 неоподатковуваним податком доходів, тобто від 850 – 2 550 гривень ;

; у разі самовільного пошкодження пломби – може досягати до 100 000 гривень, адже окрім штрафів, потрібно буде оплатити ще й нелегітимне використання газу.

Які штрафи передбачено за порушення з водомірами

Щодо лічильників води, то штраф можуть накласти у низці випадків:

за використання води в обхід лічильника;

за самостійний демонтаж облікових приладів;

за пошкодження або втручання в роботу лічильника;

за недопуск контролера до перевірки.

Про пошкодження лічильника або пломби на ньому необхідно терміново повідомити постачальника послуг. В іншому випадку, штраф за зрив пломби буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.

Які розміри штрафів передбачені: