В настоящее время поверку счетчиков должны проходить все граждане, у которых этот срок. Выполнить эту процедуру нужно в течение трех месяцев после отопительного сезона.
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В случае невыполнения этого требования или препятствования действиям контролеров пользователь может понести серьезную ответственность.
За что могут оштрафовать потребителей газа
Что касается газовых счетчиков, то штрафы можно получить в следующих случаях:
- проведение самопроизвольного газопровода;
- восстановление отключенного газоснабжения без разрешения;
- подключение дополнительных газовых устройств;
- повреждение счетчика;
- вмешательство в работу учетных приборов, в том числе срыв пломбы.
Какие размеры штрафов предусмотрены:
- в случае вмешательства в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж – штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, т.е. от 850 – 3 400 гривен;
- раз препятствование проверке – штраф от 50 до 150 необлагаемым налогом доходов, т.е. от 850 – 2 550 гривен;
- в случае самовольного повреждения пломбы – может достигать до 100 000 гривен, ведь кроме штрафов нужно будет оплатить еще и нелегитимное использование газа.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение с водомерами
Что касается счетчиков воды, то штраф могут быть наложены в ряде случаев :
- за использование воды в обход счетчика;
- за самостоятельный демонтаж учетных устройств;
- за повреждение или вмешательство в работу счетчика;
- за недопуск контролера к проверке.
Какие размеры штрафов предусмотрены:
- за магнит на водомере – штраф начисляется за каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 гривен;
- за нарушение антимагнитной пломбы - до 20 000 гривен;
- за демонтаж прибора учета или вмешательство в его работу – штраф в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов;
- за подключение без счетчика – штраф рассчитывают по пропускной способности трубы в сутки и точной датой подключения.