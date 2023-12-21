В настоящее время поверку счетчиков должны проходить все граждане, у которых этот срок. Выполнить эту процедуру нужно в течение трех месяцев после отопительного сезона.

Читайте также: Увеличатся ли пенсии вместе с зарплатами, а тарифы изменятся: чего ждать в новом году

В случае невыполнения этого требования или препятствования действиям контролеров пользователь может понести серьезную ответственность.

За что могут оштрафовать потребителей газа

Что касается газовых счетчиков, то штрафы можно получить в следующих случаях:

  • проведение самопроизвольного газопровода;
  • восстановление отключенного газоснабжения без разрешения;
  • подключение дополнительных газовых устройств;
  • повреждение счетчика;
  • вмешательство в работу учетных приборов, в том числе срыв пломбы.

Какие размеры штрафов предусмотрены:

  • в случае вмешательства в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж – штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, т.е. от 850 – 3 400 гривен;
  • раз препятствование проверке – штраф от 50 до 150 необлагаемым налогом доходов, т.е. от 850 – 2 550 гривен;
  • в случае самовольного повреждения пломбы – может достигать до 100 000 гривен, ведь кроме штрафов нужно будет оплатить еще и нелегитимное использование газа.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение с водомерами

Что касается счетчиков воды, то штраф могут быть наложены в ряде случаев :

  • за использование воды в обход счетчика;
  • за самостоятельный демонтаж учетных устройств;
  • за повреждение или вмешательство в работу счетчика;
  • за недопуск контролера к проверке.

Какие размеры штрафов предусмотрены:

  • за магнит на водомере – штраф начисляется за каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 гривен;
  • за нарушение антимагнитной пломбы - до 20 000 гривен;
  • за демонтаж прибора учета или вмешательство в его работу – штраф в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов;
  • за подключение без счетчика – штраф рассчитывают по пропускной способности трубы в сутки и точной датой подключения.