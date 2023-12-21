Нині повірку лічильників повинні проходити усі громадяни, у яких настав цей термін. Здійснити цю процедуру потрібно впродовж трьох місяців після опалювального сезону.
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У разі невиконання цієї вимоги або перешкоджання діям контролерів, користувач може понести серйозну відповідальність.
За що можуть оштрафувати споживачів газу
Щодо газових лічильників, то штрафи можна отримати у наступних випадках:
- проведення самовільного газопроводу;
- відновлення відключеного газопостачання без дозволу;
- підключення додаткових газових приладів;
- пошкодження лічильнику;
- втручання в роботу облікових приладів, зокрема зривання пломби.
Які розміри штрафів передбачені:
- у разі втручання в роботу лічильника або його самостійний демонтаж – штраф від 50 до 200 неоподатковуваним податком доходів, тобто від 850 – 3 400 гривень;
- у раз перешкоджання перевірці – штраф від 50 до 150 неоподатковуваним податком доходів, тобто від 850 – 2 550 гривень;
- у разі самовільного пошкодження пломби – може досягати до 100 000 гривень, адже окрім штрафів, потрібно буде оплатити ще й нелегітимне використання газу.
Які штрафи передбачено за порушення з водомірами
Щодо лічильників води, то штраф можуть накласти у низці випадків:
- за використання води в обхід лічильника;
- за самостійний демонтаж облікових приладів;
- за пошкодження або втручання в роботу лічильника;
- за недопуск контролера до перевірки.
Які розміри штрафів передбачені:
- за магніт на водомірі – штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може досягати 500 гривень;
- за порушення антимагнітної пломби - до 20 000 гривень;
- за демонтаж приладу обліку або втручання в його роботу – штраф розмірі від 50 до 200 неоподатковуваним податком доходів;
- за підключення без лічильника – штраф розраховують за пропускною спроможністю труби на добу і точною датою підключення.