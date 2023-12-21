Нині повірку лічильників повинні проходити усі громадяни, у яких настав цей термін. Здійснити цю процедуру потрібно впродовж трьох місяців після опалювального сезону.

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У разі невиконання цієї вимоги або перешкоджання діям контролерів, користувач може понести серйозну відповідальність.

За що можуть оштрафувати споживачів газу

Щодо газових лічильників, то штрафи можна отримати у наступних випадках:

  • проведення самовільного газопроводу;
  • відновлення відключеного газопостачання без дозволу;
  • підключення додаткових газових приладів;
  • пошкодження лічильнику;
  • втручання в роботу облікових приладів, зокрема зривання пломби.

Які розміри штрафів передбачені:

  • у разі втручання в роботу лічильника або його самостійний демонтаж – штраф від 50 до 200 неоподатковуваним податком доходів, тобто від 850 – 3 400 гривень;
  • у раз перешкоджання перевірці – штраф від 50 до 150 неоподатковуваним податком доходів, тобто від 850 – 2 550 гривень;
  • у разі самовільного пошкодження пломби – може досягати до 100 000 гривень, адже окрім штрафів, потрібно буде оплатити ще й нелегітимне використання газу.

Які штрафи передбачено за порушення з водомірами

Щодо лічильників води, то штраф можуть накласти у низці випадків:

  • за використання води в обхід лічильника;
  • за самостійний демонтаж облікових приладів;
  • за пошкодження або втручання в роботу лічильника;
  • за недопуск контролера до перевірки.

Які розміри штрафів передбачені:

  • за магніт на водомірі – штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може досягати 500 гривень;
  • за порушення антимагнітної пломби - до 20 000 гривень;
  • за демонтаж приладу обліку або втручання в його роботу – штраф розмірі від 50 до 200 неоподатковуваним податком доходів;
  • за підключення без лічильника – штраф розраховують за пропускною спроможністю труби на добу і точною датою підключення.