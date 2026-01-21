Ще 1,6 мільярда євро для України: на що спрямують кошти від Швейцарії

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Швейцарія розширила міжнародну співпрацю з Україною. Зокрема, Федеральна рада вважає стратегічно важливою підтримку країни, її відновлення та реконструкції.

Що відомо про допомогу від Швейцарії?

Саме тому Швейцарія виділяє 1,6 мільярда євро на перший етап допомоги до 2028 року. Деталі розповів делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер під час промови в Українському домі в Давосі, передає 24 Канал.

Дивіться також Допомога США, яку треба купувати, і шантаж Трампа: на що сподіватися Україні у 2026 році

Програма допомоги на 2025 – 2028 роки забезпечує стратегічну основу для цього першого етапу. Вона спирається на тривалу присутність Швейцарії в Україні та поєднує гуманітарну допомогу, співпрацю в галузі розвитку та розбудову миру зі стратегічною реконструкцією.

У таки спосіб країна підтримує широкий спектр проектів реформ, а чіткий пріоритет у цих межах – цифрове управління.

Ми розглядаємо цифрову трансформацію України як важливий внесок у стійкість державних послуг, а також у прозорість, підзвітність та довіру до державних інституцій,

– зазначив Гербер.

Співпраця в цій сфері триває ще з 2015 року, коли було запущено програму EGAP (Електронне урядування для підзвітності та участі) для сприяння цифровій трансформації, яку реалізує Фонд Східної Європи.

Ключова мета – підтримка секторальних реформ і покращення якості державних послуг, щоб вони були зручними, прозорими та доступними. До слова, тепер Україна посідає:

перше місце – в індексі електронної участі ЄС;

третє місце – в індексі розвитку електронного урядування.

Коли я дивлюся на те, чого Україна вже досягла в GovTech, мушу визнати, що я справді вражений і глибоко натхненний… Одне повідомлення чітке: Україна досягла вражаючого рівня цифровізації, можливо, навіть більшого, ніж Швейцарія в багатьох сферах,

– підсумував делегат.

Цікаво! Протягом багатьох років підтримка Швейцарією цифровізації та електронного урядування становила близько 110 мільйонів євро. Наразі EGAP залишається флагманською програмою Швейцарії в Україні.

Нагадаємо, Гербер відвідував Україну восени 2025 року, зокрема Миколаїв і Львів. Тоді посольство Швейцарії повідомляло, що країна прагне посилити гуманітарні зусилля, надаючи страхування життя волонтерам, які працюють поблизу лінії фронту.

Що ще відомо про зустрічі в Давосі?