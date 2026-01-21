Що відомо про допомогу від Швейцарії?
Саме тому Швейцарія виділяє 1,6 мільярда євро на перший етап допомоги до 2028 року. Деталі розповів делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер під час промови в Українському домі в Давосі, передає 24 Канал.
Дивіться також Допомога США, яку треба купувати, і шантаж Трампа: на що сподіватися Україні у 2026 році
Програма допомоги на 2025 – 2028 роки забезпечує стратегічну основу для цього першого етапу. Вона спирається на тривалу присутність Швейцарії в Україні та поєднує гуманітарну допомогу, співпрацю в галузі розвитку та розбудову миру зі стратегічною реконструкцією.
У таки спосіб країна підтримує широкий спектр проектів реформ, а чіткий пріоритет у цих межах – цифрове управління.
Ми розглядаємо цифрову трансформацію України як важливий внесок у стійкість державних послуг, а також у прозорість, підзвітність та довіру до державних інституцій,
– зазначив Гербер.
Співпраця в цій сфері триває ще з 2015 року, коли було запущено програму EGAP (Електронне урядування для підзвітності та участі) для сприяння цифровій трансформації, яку реалізує Фонд Східної Європи.
Ключова мета – підтримка секторальних реформ і покращення якості державних послуг, щоб вони були зручними, прозорими та доступними. До слова, тепер Україна посідає:
- перше місце – в індексі електронної участі ЄС;
- третє місце – в індексі розвитку електронного урядування.
Коли я дивлюся на те, чого Україна вже досягла в GovTech, мушу визнати, що я справді вражений і глибоко натхненний… Одне повідомлення чітке: Україна досягла вражаючого рівня цифровізації, можливо, навіть більшого, ніж Швейцарія в багатьох сферах,
– підсумував делегат.
Цікаво! Протягом багатьох років підтримка Швейцарією цифровізації та електронного урядування становила близько 110 мільйонів євро. Наразі EGAP залишається флагманською програмою Швейцарії в Україні.
Нагадаємо, Гербер відвідував Україну восени 2025 року, зокрема Миколаїв і Львів. Тоді посольство Швейцарії повідомляло, що країна прагне посилити гуманітарні зусилля, надаючи страхування життя волонтерам, які працюють поблизу лінії фронту.
Що ще відомо про зустрічі в Давосі?
Всесвітній економічний форум у Давосі розпочався у вівторок, 20 січня. За словами ведучої 24 Каналу Андріани Кучер, в епіцентрі уваги там – ескалація довкола Гренландії та питання єдності НАТО, тоді як війна в Україні та допомога їй – на другому плані.
На події присутня українська делегація, однак Володимир Зеленський у Швейцарію не прибув, пояснивши це масованим обстрілом. "Однак можемо припустити, що основна причина – відсутність фінальних домовленостей між українською та американською командами", – зазначила Кучер.