Що відомо про допомогу від Швейцарії?

Саме тому Швейцарія виділяє 1,6 мільярда євро на перший етап допомоги до 2028 року. Деталі розповів делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер під час промови в Українському домі в Давосі, передає 24 Канал.

Програма допомоги на 2025 – 2028 роки забезпечує стратегічну основу для цього першого етапу. Вона спирається на тривалу присутність Швейцарії в Україні та поєднує гуманітарну допомогу, співпрацю в галузі розвитку та розбудову миру зі стратегічною реконструкцією.

У таки спосіб країна підтримує широкий спектр проектів реформ, а чіткий пріоритет у цих межах – цифрове управління.

Ми розглядаємо цифрову трансформацію України як важливий внесок у стійкість державних послуг, а також у прозорість, підзвітність та довіру до державних інституцій,

– зазначив Гербер.

Співпраця в цій сфері триває ще з 2015 року, коли було запущено програму EGAP (Електронне урядування для підзвітності та участі) для сприяння цифровій трансформації, яку реалізує Фонд Східної Європи.

Ключова мета – підтримка секторальних реформ і покращення якості державних послуг, щоб вони були зручними, прозорими та доступними. До слова, тепер Україна посідає:

перше місце – в індексі електронної участі ЄС;

третє місце – в індексі розвитку електронного урядування.

Коли я дивлюся на те, чого Україна вже досягла в GovTech, мушу визнати, що я справді вражений і глибоко натхненний… Одне повідомлення чітке: Україна досягла вражаючого рівня цифровізації, можливо, навіть більшого, ніж Швейцарія в багатьох сферах,

– підсумував делегат.

Цікаво! Протягом багатьох років підтримка Швейцарією цифровізації та електронного урядування становила близько 110 мільйонів євро. Наразі EGAP залишається флагманською програмою Швейцарії в Україні.

Нагадаємо, Гербер відвідував Україну восени 2025 року, зокрема Миколаїв і Львів. Тоді посольство Швейцарії повідомляло, що країна прагне посилити гуманітарні зусилля, надаючи страхування життя волонтерам, які працюють поблизу лінії фронту.

