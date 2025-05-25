Сибіга назвав 17-й пакет санкцій проти Росії "справді болючим"
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії "справді болючим" і вчасним кроком у тиску на Кремль.
- Україна наполягає на жорсткішому обмеженні ціни на російську нафту до 30 доларів за барель і введенні санкцій проти банківського сектору Росії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "болючим" останній пакет санкцій проти Росії. Йдеться про 17-й пакет, який погодив ЄС.
Сибіга прокоментував останній пакет санкцій ЄС проти Росії
Сибіга вважає, що він був важливим і вчасним кроком у тиску на Кремль, пише 24 Канал з посиланням на Liberation.
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17-й пакет санкцій був ухвалений негайно, щоб чинити тиск на Росію, вчасно й одностайно. Він справді болючий,
– висловив свою думку МЗС України.
Згідно зі слів українського міністра, рішення щодо санкції було ухвалене "негайно, одностайно та з урахуванням болісності для Росії". Водночас Україна не вважає темпи рішень ЄС повільними, але наполягає на більш жорсткому обмеженні ціни на російську нафту – на рівні 30 доларів за барель.
Ми вважаємо її обґрунтованою. Це допоможе позбавити Росію можливості фінансувати свою військову машину,
– заявив Андрій Сибіга.
Також Київ вважає важливим запровадження санкцій проти банківського сектору Росії, адже це стане "серйозним ударом по російській економіці".
Важливо! Для цього потрібно рішення G7, як зазначив Сибіга.