На тлі російських атак: Сибіга закликав країн-партнерів до санкцій
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до введення нових санкцій проти Росії після масштабної атаки на Київ.
- Він наголосив, що потрібно зупинити фінансування російської воєнної машини, щоб запобігти подальшим терористичним діям.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів діяти, аби зупинити Росію. Згідно з його слів, тільки так можна зупинити воєнні дії Москви.
Сибіга закликав союзників до санкцій проти Росії
Зокрема Сибіга закликав держави до введення нових санкцій, пише 24 Канал з посиланням на міністра в соцмережі Х.
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Масштабна російська атака цієї ночі,
– написав Андрій Сибіга та продемонстрував фото зі столиці.
Він повідомив, що Київ пережив особливо жахливу ніч. Відбулися жорстокі удари роями дронів і ракет, зокрема балістичних. Є пошкоджені житлові будинки та цивільні жертви у столиці. Зокрема вранці небо затягнуте густим димом.
Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію, віддаючи перевагу терору і воєнним злочинам, – наголосив Сибіга.
Він закликав партнерів діяти швидко – як щодо законопроєкту Сенату США, так і щодо 18-го пакету санкцій ЄС.
Зауважте! Сибіга підкреслив, що слід не просто спостерігати, як Росія тероризує людей в Україні, а діяти зараз, щоб позбавити російську воєнну машину фінансування.