Сибіга закликав союзників до санкцій проти Росії

Зокрема Сибіга закликав держави до введення нових санкцій, пише 24 Канал з посиланням на міністра в соцмережі Х.

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Масштабна російська атака цієї ночі,

– написав Андрій Сибіга та продемонстрував фото зі столиці.

Він повідомив, що Київ пережив особливо жахливу ніч. Відбулися жорстокі удари роями дронів і ракет, зокрема балістичних. Є пошкоджені житлові будинки та цивільні жертви у столиці. Зокрема вранці небо затягнуте густим димом.

Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію, віддаючи перевагу терору і воєнним злочинам, – наголосив Сибіга.

Він закликав партнерів діяти швидко – як щодо законопроєкту Сенату США, так і щодо 18-го пакету санкцій ЄС.

Зауважте! Сибіга підкреслив, що слід не просто спостерігати, як Росія тероризує людей в Україні, а діяти зараз, щоб позбавити російську воєнну машину фінансування.